Võrkpallikoondiste mängude piletid on välja müüdud!

Meeste võrkpallikoondise üks liidreid Robert Täht. Tiina Kõrtsini

Eesti Võrkpalli Liidu teatel on naiste ja meeste rahvuskoondiste pühapäeval Tartus peetavate EM-valikmängude piletid välja müüdud. Saali mahub 2343 piletiga pealtvaatajat.Tegemist on päevapiletitega, millega saab vaadata mõlemat mängu. Naiste kohtumine Rootsiga algab kell 16, meeste matš Lätiga kell 19. Mõlemad Eesti võrkpallikoondised lähevad viimastele EM-valikturniiri kodumängudele vastu intrigeerivas seisus, eriti tähtis on mäng Eesti naiste koondise jaoks. EM-valikturniiril kaks vooru enne lõppu alagrupis 2. kohal olev Eesti naiskond on väga lähedal ajaloolisele saavutusele - 2019 EM-ile jõudmisele. Finaalturniirile pääsevad alagrupist kaks esimest, seetõttu on viimased mängud meie jaoks otsustava tähtsusega. Augustis suutis Eesti Rootsit võõrsil 3:1 võita. Kui nüüd suudetakse kodupubliku ees sama korrata, siis otsustab meie naiskonna EM-finaalturniirile pääsu 9. jaanuaril võõrsil mäng Soome vastu.