Andrus Ilves poja seisundist: kui oleks ületreening, siis me siin laua taga praegu kindlasti poleks  

Spordisõprade rõõmuks välistas ta selle, et Kristjani detsembrikuine suusajõuetus oli tingitud ületreenitusest. "Kõik arstid on seda öelnud, et sellest märke pole," lausus ta tänasel pressikonverentsil.

"Südametöö ja verenäitajad on korras. Pigem võis olla natuke üleväsimus, puhkeaega jäi väheks ja läksime suhteliselt väsinult võistlema. Usaldan arstide diganoose, ei hakka neid ümber lükkama. Kui oleks ületreening, siis me siin laua taga praegu kindlasti poleks."

Hooaja eel lausus Andrus Ilves, et kui Kristjan sel talvel ebaõnnestub, siis on nad suusatreener Anatoli Šmiguniga plaanid valesti teinud. Kas mehed on juba sel teemal aru pidanud?

"Oleme päris palju analüüsinud," vastas Andrus Ilves. "Hooaja alguses langesid mitmed halvad asjad kokku, neist on juba räägitud. Ei saanud hüpata, kehvad lumeolud ja nii edasi.

Kindlasti polnud treenerite poolt parim valmistus hooaja alguses, selle süü võtan omaks. Tegin valed otsused, võinuks paremini planeerida. Võinuksime olla novembri lõpus samas seisus kui praegu. Oleme üks kuu maas."

Kodusest MK-etapist: "Mul on tõesti väga hea meel, et MK-sari jõudis Otepääle. Meeletult hea tunne on, et võistlus siin toimub. Olen täiesti kindel, et see saab korraldatud kõrgel tasemel. Olen juba natuke kiidusõnu teistelt treeneritelt kuulnud.