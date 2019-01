Hiljuti treeningul kukkunud Eesti kahevõistleja: alguses natuke kartsin hüppamist 

Neist Hausenberg elas ligi kuu aega tagasi üle korraliku ehmatuse, kui kukkus Tehvandi hüppemäel treeningul jala katki ja viidi kiirabiga haiglasse. "Põlvel oli sidemevenitus ja säärel tehti kaheksa õmblust," lausus Hausenberg tänasel pressikonverentsil. "Põlv teeb veel natuke valu, muidu on kõik hästi."

Ta tunnistas, et alguses oli pisut hirmus hüppetorni naasta, kuid enam eriti pole. Tänases kvalifikatsioonis maandus ta 70 meetri joonel, mis oli koos stiili- ja tuulepunktidega 17. tulemus.

Treener Tambet Pikkor : "Tüdrukud olid tublid, kõik jäid terveks, see on esmatähtis. Üldiselt oli okei, Annemarii eelvõistluse hüpe võinuks vähe korralikum olla, natuke närvitses üle, otsa peal tekkis korralik tehniline praak. Aga pole hullu, homme võtab vast end kokku. Triinu oli tegelikult tubli. Ta hüppas oluliselt paremini kui viimastes trennides."

Pildil vasakult: Tambet Pikkor, Annemarii Bendi ja Triinu Hausenberg. Aldo Luud

Mõlema tüdruku jaoks on tegu talve esimese võistlusega, mistõttu on raske öelda, mis seisus nad võrreldes konkurentidega on. Eriti suusarajal.