Kalev/Cramo värske täiendus: peate Moultrie't tänama, et ma siia jõudsin 

"Olen alati tahtnud Euroopasse tulla ning nüüd oli mul see ka võimalik. Olen väga elevil, et saan liituda nii suurepärase meeskonnaga ning vana tiimikaaslase Arnett Moultriega taas üheskoos platsile joosta," sõnas mängumees.

Samal teemal Korvpall Kalev/Cramoga liitub NBAs väga head mängu näidanud korvpallur Wroten ei tee saladust, et ta loodab Eestis oma karjäärile taas elu sisse puhuda, kuid esialgu keskendub ta ainult Kalev/Cramole. "Ma näitan kõigile, et siit algab minu tagasitulek. Aga hetkel ma sellele ei keskendu. Tahan aidata Kalevil mänge võita ning jääda siia hooaja lõpuni," sõnab ta.

Wroteni karjääri parim hooaeg oli 2014-15, kui ta viskas Philadelphia 76ersi ridades keskmiselt 16,9 punkti. Paraku lõppes too hooaeg karkudel, sest jaanuaris vigastas ta oma parema jala põlvesidemeid. Pärast õnnetut traumat on mees pallinud peamiselt NBA tütarliigas.

Viimati kuulus ta Rio Grande Valley Vipersi ridadesse, kes mehest aga oktoobri lõpus loobus. Wroteni enda sõnul oli see lihtsalt järjekordne äriline otsus. "See oli üks suur arusaamatus. Nad tahtsid uue hooaja eel mõnda mängijat juurde võtta ning loomulikult mõnda ka jätta. Nii lihtsalt juhtus. Aga see on kõik minevik ning praegu olen juba siin ja valmis uue klubi eest väljakule astuma," lausub Wroten, keda enda sõnul ei kimbuta ükski tervisemure.

Kahe klubita oldud kuu jooksul käis tal ukse tagant läbi mitmeid kosilasi. "Algselt pidin minema Larry Browni juurde [endine NBA treener, kes asus tänavuse hooaja alguses Torino Auxiliumi juhendama - K.J], aga ta sai just kinga, seega see variant langes ära. Üks võimalus oli veel näiteks Hiinast, Tianjinis, kuid siis saatis Arnett mulle sõnumi, et Kalev on ka hea variant," selgitab ameeriklane.

"Olen temaga varem koos mänginud ja tean teda. Ta kiitis väga siinset meeskonda ning ka sisekliimat. Seega peate teda tänama, et ma siin olen," jätkas ta.

"Ühena esimestest asjadest ütles ta mulle, et siin on väga külm. Aga ta selgitas ka mängulisi aspekte - kuidas siinne mäng erineb väga NBAs nähtust. Ta on väga elevil, et ma siia tulen ning mina olen samuti. Loodan siin palju mänge võita ning ennast platsil jälle hästi tunda," sõnas Eesti kliimale kohaselt riietunud Wroten.