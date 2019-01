Gran Canaria peatreener: keskendume nüüd Hispaania liigale 

"Mängime Euroliigas esimest korda, see on täiesti teisel tasemel võistlus. Meil ei jää üle muud, kui kohaneda kõigega, sealhulgas iganädalase tiheda mängugraafikuga," vahendas Garcia sõnu Gran Canaria koduleht.

"Hispaania liiga tase on väga kõrge ja ühtlane ning näeme kõigi eurosarjas osalevate meeskondade raskusi. Peame püüdma hoida need mõjud nii väiksena kui võimalik. Meeskond töötab hästi, annab endale olukorra raskusest aru ja on valmis võitlema edasi.

Iga ACB liiga mäng on raske ja nõuab meilt palju. Me kõik tahame koduliigas saavutada paremat tabeliseisu, see on ka meie peaeesmärk," andis Garcia kerge vihje, et Hispaania liigale hakatakse varasemast rohkem keskenduma.