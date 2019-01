Türgi sporditähte tabas surmahirm: "Ma ei saa oma tööd teha ühe vaimuhaige maniaki või diktaatori pärast." 

Nimelt teatas New York Knicksi 26aastane staar, et ta ei saa Londonisse minekuga riskida, sest võib seal surma saada. Kanter on korduvalt kritiseerinud Türgi presidenti Recep Tayyip Erdogani.

"Kahjuks ei sõida ma vaimuhaige presidendi tõttu Londonisse. On võimalik, et mind tapetakse seal. Mul on väga kahju, et kogu see värk mõjutab mu korvpallikarjääri, sest tegelikult tahan alati oma tiimi aidata. Ma ei saa oma tööd teha ühe vaimuhaige maniaki või diktaatori pärast. See on kurb," selgitas ta USA meediale.