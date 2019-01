HELGE TULEVIK! Soome hokimehed tegid ookeani taga ajalugu 

Võõrustajate hea hoog ei üllata kedagi, kuid soomlased said hakkama ajaloolise saavutusega! Mitte kunagi varem pole Soome noortekoondis jõudnud väljaspool Euroopat peetava U20 MMi finaali. Kokku on nad kullamatšini jõudnud küll kaheksal korral, kuid see on alati juhtunud Euroopas toimunud turniiridel. Näiteks 2014. aastal krooniti soomlased maailmameistriks Malmös, 2016. aastal Helsingis.