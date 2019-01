OTEPÄÄ MK | "Ühe-kahe tunni pärast saaks hüpata, aga..." 

"Nagu nägite, saime terve hommiku jooksul teha ainult ühe hüppe (proovihüppaja - M.T.)," lausus Ottesen mõni minut pärast žürii otsust. "Külgtuul on kahjuks liiga tugev. Päeva peale peaks see vaibuma, ühe-kahe tunni pärast saaks hüpata, aga rahvusvahelise teleaja tõttu pidime hüppevõistluse ära jätma ja kasutama eilseid tulemusi.

Paistab, et taevataat ei taha kuidagi, et MK-etapp Otepääl toimuks. Eelmisel aastal jäi etapp lumepuudusel sootuks ära. Ottesen nõustus

"Vähemalt ta teeb asja meile keeruliseks. Eelmisel aastal polnud ei lund ega külma. Eile oli ilm okei. Korralduskomitee on teinud fantastilist tööd, mägi ja rada on suurepärases olukorras. Ootame huviga suusasõitu, loodetavasti publik tuleb tagasi. Prognoos homseks on väga hea, palju parem kui täna. Garantiisid muidugi pole, aga praegu tundub, et homme probleeme pole."

Kas need jamad mõjutavad ka Otepää šansse tulevikus? "Loodetavasti mitte. Eelmise aasta ilmajamade vastu ei saa korraldajad midagi teha. Tuul... Arutame, mida teha saaks. Võib-olal peaksime tuulevõrgu paigaldama, et mäge kaitsta. Aga siiani oleme korralduse poole pealt Otepääga väga rahul. Meid on suurepäraselt vastu võetud. Aga ootame homse ära enne, kui tulevikku arutame."