GALERII | Maailma parimad kahevõistlejad pakkusid Otepääl vägeva etenduse, Ilves jäi punktidelt välja 

Esialgu lükati hüppevõistluse algust edasi, kuid pärast ühe proovihüppaja etteastet otsustasid kohtunikud, et ilmaolud on liiga ohtlikud. See tähendas, et kell 13.30 algavale murdmaadistantsile mindi eilse kvalifikatsiooni paremustabeli alusel.