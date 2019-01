Kristjan Ilves: tänapäeva sport on läinud teleaja sisse mahtumiseks 

Suusarajale startis ta 26ndana, liidrist 1.55 hiljem. Finišis oli kaotus võitjale Jarl Magnus Riiberile 2.48,7. Ühtlasi sai ta nüüd esimese aimu, milline on tema suusavorm, mille kohal rippus rasvane küsimärk.

Puudu on ökonoomsusest. Keha on suht kiirelt kinni, aga täna suutsin seda kannatada. Loogiline, keha ei saagi lahti olla, kui pole väga pikalt kiiremaid liigutusi teinud. See võtab mitmeid-mitmeid võistlusi aega.

Tagant tulid Hirvonen, Gruber, Krog, Gerstgraser, need on ikkagi suht number 1 sõitjad. Tegin lollisti, et Gerstgraserit terve ringi selja taga hoidsin. Võinuks ta varem mööda lasta ja tuult kasutada, staadionitõusul oli vastutuul väga kõva.

Teisel ringil pidin nad mingiaeg ära laskma, sest nad on praegu ikka hoopis teisel tasemel kui mina. Vähemalt sain koguaeg kellegagi koos sõita, kolmandal ringil olin ise vedur.

Ega ma kuskil lõdvaks ei lasknud. Kindlasti oleksin pundis püsinud kui oleks suutnud. Ütlen ausalt, andsin kõik, mis anda oli."

Kui kuri enda peale oled eilse eelvõistluse hüppe pärast? "Ikka olen. Ei kujutanud ette, et hüpata ei saa. Aga see selleks, kõigepealt peab enda peale pahane olema. Tundsin, et kaks hüpet läksid väga hästi, hakkasin veits lõdvalt võtma. Fookus kadus ära, magasin otsa maha, panin nii hilja, et hambad käisid suus kokku. Midagi pole teha, hoog on nii all, kui otsale pihta ei saa, siis ei lenda."