Suusajama kiuste poodiumile jõudnud austerlane: situatsioon oli väga keeruline 

Kui eile liikus info, et Fritz hüppas Kristjan Ilvese suuskadega, siis täna kinnitas austerlane, et sai suusad hoopis norralaselt Espen Björnstadilt ning eestlase suuski kasutas Philipp Orter. Murdmaasuuskadega austerlastel probleeme polnud, need jõudsid kohale juba reedel.