NAISI ON VÄHE: millal rabeleb kahevõistlus erandliku olümpiaala seisusest välja? 

"Päris raske oli. Startisin üksinda, aga minu ees oli neli tüdrukut, kes sõitsid paarikaupa. Neil oli kergem. Ma pole varem kaks ringi üksinda sõitnud, see oli uus kogemus. Enne võistlust oli mul plaan enda kohta hoida. Ma ei arvanud, et eesmised tüdrukud nii lõpuks lähedale jäävad. Eeldasin, et nad sõidavad eest ära," ütles suusarajale 10. positsioonilt startinud Bendi. Sõidus näitas ta 11. aega.

Annemarii Bendi Otepää võistlusel. Aldo Luud

Otepääl on kohal 25 naist, neist said tulemuse kirja 18. Tavaliselt on kontinentaalkarikasarjas vähem osalejaid. Bendi hinnangul kasvab ala kandepind kiiresti. "Kui vaadata varasemaid aastaid, oli tüdrukuid väga vähe. Minu jaoks on päris suur üllatus, et siin nii palju osalejaid on. Mida aeg edasi, seda rohkem neid tuleb. Tean, et noori tuleb palju peale."