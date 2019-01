MIS EDASI? Kompany, Robben, Ribery ning teised staarid jäävad poole aasta pärast töötuks 

Valitseva Inglismaa meistri kapteni viimased paar hooaega on kulgenud vigastusetähe all. 2008. aastal Cityga liitunud on kümne aasta jooksul klubi esindanud ligi 350 mängus, kuid habras tervis ning üha suurenev elunumber võib keskkaitsja jaoks ajastu lõppu tähendada. Muidugi võib alati juhtuda, et City soovib legendi staatusesse tõusnud Kompanyle ilusa žesti teha.