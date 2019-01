Messi ja Ronaldo pidid aasta väravaküti edetabelis alla vanduma Kataris mängivale alžeerlasele 

2015. aastal siirdus mees lõpuks Katari, Al Saddi, kus tõeliselt õitsele on löönud. Nelja aasta jooksul on mehe kontosse kogunenud 98 väravat ning seda kõigest 76 mänguga.

Ja kui te imestate, kuidas Bounedjahil see kõik õnnestub, siis teadke, et talle jagavad sööte FC Barcelona legend Xavi ning üle kümne aasta Madridi Atleticos pallinud Gabi. Mis muidugi ei vähenda mehe skoorimisoskust. Pigem, nagu näha, toovad imelised kaaslased seda just esile.