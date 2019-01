Manchester United noppis Solskjäri käe all juba viienda järjestikuse võidu 

Punaste Kuradite tabamuste eest hoolitsesid Juan Mata ning Romelu Lukaku. Ole Gunnar Solskjär võttis Jose Mourinholt Unitedi tüüri üle detsembri lõpus ning norralase käe all on Manchesteri punane klubi ainult võite tunnistanud. Nelja liiga- ning ühe karikatriumfi jooksul on Unitedi väravatevahe 16:3.