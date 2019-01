Kristjan Ilves pärast hüppeid: loodetavasti pump töötab täna paremini 

"Üsna okei," oli eestlase esimene hinnang. "Täiesti korralik võistlushüpe. Võib-olla natuke vabadust võinuks veel olla, oleks saanud kaks meetrit juurde. Aga see oleks suht lagi olnud, sest poomi toodi veel allapoole kah. Mägi on täiesti tühi, võib rahul olla."

Teine tunne seoses kodupublikuga? "Veidi küll. Ikkagi tahad ju kõige paremini. See põhjustas kerget rahutust otsa peal, tahet oli rohkem, aga üldiselt oli tehnika paigas."

Lisapinged mäel seoses suusavormiga? "Jah, kindlasti. Hüppemäel peab õnnestuma, sest suusatamine on nagu on. Tuleb nii palju sekundeid võita kui võimalik."

Kas eilne sõit on veel jalgades kah? "Kusjuures olen suht hästi ära taastunud. Loodetavasti pump töötab täna paremini, saab jälle sammukese edasi astuda. Arvan, et grupp on ka kõvasti parem kui eile.