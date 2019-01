Jalgpall VIDEO | KURIOOSUM! Turvamehed arvasid, et Manchester City täht on väljakule jooksnud huligaan Ohtuleht.ee , täna, 14:38 Jaga:

Benjamin Mendy (vasakul) ja Sergio Agüero. AFP/Scanpix

Manchester City vasakkaitsja Benjamin Mendy on hetkel vigastatud ning kodumeeskonda aidata ei saa. Küll saab ta tiimikaaslaste triumfide üle rõõmustada. Pärast City 2:1 võidumängu Inglismaa kõrgliigas Liverpooli üle, tõttas Mendy platsile kolleege õnnitlema. Twitterisse postitatud videost on hästi näha, et oranžis jopes Mendyt hakkavad koheselt taga ajama kaks turvameest. Kui Mendy jõuab omasid kallistama, saavad turvatöötajad lõpuks aru, et nende joostud meetrid läksid tühja ning Mendy polegi vutihuligaan.