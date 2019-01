Kristjan Ilves nädalavahetuse kokkuvõtteks: isegi arst ütles, et minu startimine oli väikest viisi ime 

Pärast hüppeid 13. positsiooni hoidnud Ilves oli suusarajal päeva 35. mees, kaotust kiireimale suusatajale Taylor Fletcherile kogunes 1.47,3.

"Mis siin ikka õnne soovida, see pole mingi tulemus," lausus ta ajakirjanikele. "Aga kokkuvõttes oli sõidupilt täna palju parem. Vähemalt alguses tundsin end päris enesekindlalt. Jõudu tegelikult oli.

Tuleb aru anda, et kui ma oleks täna lõpuni vastu pidanud, see oleks väikest viisi ime olnud. Üle oma varju ei hüppa. Kuskil 7. kilomeetril annab tunda, et võimekusest jääb veel praegu puudu.

Kui tuli jutuks see, et ta hakkas gruppi pärast esimest ringi suusastaadionil ja sellele järgnenud tõusul vedama, edastas ta tänusõnad määrdemeestele. "Tõesti olid väga head suusad, sellega läks kümpi," sõnas Ilves ja lisas, et polnud mõtet pidurdada, kui võis grupi ette libiseda.

"Grupis sees 4.-5. koha peal sõites oli katastroof, mulle astuti lugematuid kordi keppide-suuskade peale. Oli targem korra rahulikult oma temposse saada. Praegu jääbki puudu, et suudaks võistelda pluss võidelda kohtade eest. Praegu jagub energiat täpselt nii palju, et suudaks sõidu ühes normaalses rütmis ära sõita. Käiguvahetused on liiast."

Tervikuna nädalavahetusest: "Ootuseid ei ületanud, aga ei pettunud kah. Eelmise nädala jooksul olin 100% kindel, et ma pole siin stardis. Isegi arst ütles, et see on väikest viisi ime, et ma üldse praegu stardis olen. Suutsin mingi taseme ära sõita.