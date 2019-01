TWITTERIMÖLL | Maailm on endiselt hämmingus, kuidas Mourinho vallandamine Unitedile mõjus 

Tema käe all kohati päris masendavalt mänginud jalgpallurid said vallandamise järel täiesti uue hingamise. Mourinho mantlipärija Ole Gunnar Solskjäriga on võidetud viis matši järjest ning lusti jagub ka endistele varumeestele Paul Pogbale ja Marcus Rashfordile. Väravaid lööb isegi Romelu Lukaku!