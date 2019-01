SKANDAAL! MMi korraldajad häbistasid Venemaa hokikoondist 

"Veel rohkem venelaste häbistamist. Sport ja poliitika peaks eraldi käima," kirjutas üks fänn Twitteris. "Kus on Venemaa koondis?" küsis teine. Paljud on kindlad, et korraldajad ei teinud sellist apsu kogemata, sest lääneriikidel olevat kombeks igal võimalusel venelastele negatiivset valgust heita.