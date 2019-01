Robert Täht täismajast: jah, kõik räägivad sellest, aga seda tulebki mainida 

"Meie nautisime kogu mängu ning seda tänu atmosfäärile. Jah, kõik räägivad sellest, aga seda tulebki mainida. See on see, mis meid aitab," sõnas Eesti parimana 15 punkti toonud Täht.

Tõepoolest. Tartu Ülikooli spordihoonesse kogunes võrkpalli vaatama umbkaudu 2700 inimest, kellest osad ka treppidel istusid.

"Ulmeline, imeline ja lihtsalt väga äge," jätkas nurgaründaja. "Teadsime, et sportlikus mõttes pole nii palju kaalul, aga kõik tahtsid seda mängu mängida. Pealegi, seda mängu oleks kusagil mujal tunduvalt raskem olnud mängida.

Okei, Lätti oleks meid ka palju kohale tulnud. Aga ilma kodupublikuta mängida kellegi tagatoas... See oleks olnud hoopis teist nägu mäng. Aga kodupubliku ees tahavad kõik ennast tõestada. Mängisime väga head võrkpalli ja töö oli kiire ja korralik. Väga pingeliseks ei läinud, kui siis ainult kolmandas geimis. Mäng oli algusest lõpuni meie kontrolli all."

Lisaks nõustus Täht väitega, et neil oligi täna võidukohustus. "Favoriidikoorem oli metsik. Arvan, et keegi ei mõelnud, et Eesti võiks kaotada. Aga mängijana pead sa selle mängu ikkagi ära mängima. See 3:0 võit pole sul enne kätte antud. See tuli ikkagi välja võidelda."

Vahetult enne mängu sai Täht kätte ka aasta meesvõrkpalluri tiitli, mis oli talle kolmas järjestikune. Kui väga ta ise seda väärtustab?

"Ikka on tore tunnustatud saada. Seda, kui väga sa terve aasta jooksul vaeva näed, tead ju ainult sa ise. Arvan, et me kõik väärime seda, aga ühe peab välja valima ning tänavu olin see mina. Olen väga tänulik selle auhinna eest," sõnas koondislane.