Kodukoopas võidutsenud võrkpallinaised piiluvad EMi suunas 

Säärase rahvamassi ees mängimine võib olla küll väga kaif tegevus, kuid ka seda tuleb õppida. Ja nii-öelda suurte mängude kogemust meie naistel varasemast pole. Seda kinnitas ka avageim. Eesti jäi kärmelt 1:5 taha ning analoogse vahega purjetatigi geimi lõpuni.

„Alguses oli see [täismaja] kõik väga lahe, aga pean tunnistama, et minul ikkagi jalg värises,“ sõnas lõpuks 15 punkti toonud Miilen. „Mõtlesin küll, et lähen nüüd väljakule ja panen täiega, aga tegelikkuses ei tulnud midagi välja.“

Nii meeletu publikuhuvi šokeeris ka Eesti parimana 21 punkti toonud ning pärast mängu aasta naisvõrkpalluri auhinna vastu võtnud Kertu Laaki. „Väga suur üllatus oli, kui soojenduseks saali tulles tribüünid juba täis olid. Õnneks ununes see mängu ajal vaikselt ära.“

Ka peatreener Andrei Ojamets sõnas, et tema hoolealused olid kohtumise alguses krampis. „Naistel oli ikkagi koorem õlgadel ning neil pole sellega toime tulemiseks eriti palju kogemusi. Kodusaal on ka nagu on: ühest küljest aitab, kuid samal ajal ka surub.“

Pärast avageimi sai naiskond oma mängu siiski tööle ning tasavägine teine geim kaldus lõpuks 25:23 meile. Mis võlusõnu Ojamets kahe geimi vahepeal lausus?

„Lihtne sõnum, et on vaja hakata mängima,“ vastas loots. „Kõik oli oma peas kinni. Me ei näidanud oma mängu. Vaikselt hakkas vastuvõtt paranema ning ka omavigade arv vähenes. Rootsil puudus [Isabella] Haak (liider, diagonaalründaja - K.J.), mistõttu oli nende rünnak oli veidi hapum ning neid oli kergem blokeerida. Lõpuks suutsime neid ka serviga survestama hakata. Jah, mäng oli lõpuni kõikuv, kuid kokkuvõtteks ütleks ühe hea nõukogudeaegse ütluse: mängi sitasti, aga võida. Ja seda me tegime.“

Ka Miilen ning Laak sõnasid pärast mängu, et olid kindlad, et kui oma mäng üles leitakse, siis ka vajalik võit koju tuuakse. Lõpuks hakkas positiivset efekti tootma ka saali kogunenud rahvahulk. „Rahvas andis meile väga palju juurde. Kui platsil õnnestusime, hakkas ka rahvas üha enam kaasa elama,“ tunnustas Laak fänne.