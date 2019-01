Allar Levandi naiste kahevõistlusest: olen juba vana inimene, aga seda on imelik vaadata 

Allar Levandi...

...laupäevase hüppevõistluse ärajätmisest*: „Jah, tuul oli kõva. Aga ainuüksi fakt, et masin teeb inimese eest otsuse ära, on kummaline. Inimene ei saa enam ise midagi teha! See on müstiline, et masin ütleb, kas on ohutu hüpata või ei ole.”

* - selgituseks, et tuul puhus võistluste eel fikseeritud maksimumist kõvemini ning telelepingute tõttu ei saanud hüppeid ka edasi lükata. Mitmed sportlased ütlesid, et tegelikult poleks olnud mingit probleemi võistlus läbi viia, sest treeningutel hüpatakse isegi kõvema tuulega.

...naiste kontinentaalkarikasarja etapist, mis peeti samuti Otepääl: “Naiste erinevad spordialad on üldse huvitav teema. Kätt ei saa ette panna, aga imelik oli vaadata. Võib-olla sellepärast, et olen juba vana inimene. Teatud asjad võiksid naiste spordis tegemata olla. Tõsi, osad hüppasid tehniliselt päris hästi, selles osas ei saa midagi halvasti öelda, aga... las teevad, kui tahavad. Väga tore, kui teevad.”

Naiskahevõistlejad Otepääl. Aldo Luud

...sel hooajal suure tagasilöögi saanud Kristjan Ilvesest: "Ta on korraliku potentsiaaliga. Kõik teavad ja ta on ka ise seda öelnud, et kõige tähtsam on stabiilsus. Ott Tänak pani ka vahepeal üle 50 protsenti rallidest põõsastesse, aga lõpuks tuli enesekindlus. Nüüd ta ongi kiire ja hea. Sama on Kristjaniga. Hüpe on olemas, sõit on olemas, tuleb lihtsalt enesekindlust koguda.