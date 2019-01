Avo Keel puudujatest: kui ei taheta oma riigi eest väljas olla, tuleb võtta need, kes oskavad vähem, aga tahavad rohkem 

"Kui sa saad koos töötada selliste mängijate ja abilistega ning kui Eestisse tulles tuled kui koju, siis lähebki hästi," sõnas Cretu pärast mängu. "Mehed olid täna tublid ja Rainer [Vassiljev], Mirko [Fasini] ning Indrek [Varro] tegid laagris kuttdega head tööd. Võit on alati oluline, sest see on mängus osa. Mul polnud täna suurt kahtlust, kes selle kohtumise võidab. Mehed mängivad tugevates klubides ja on heas vormis."