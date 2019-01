VÄGEV MEES! Jaapani suusahüppaja kerkis oma ala legendide sekka 

Eilse võistluse võit on seda hinnalisem, et avavooru järel paiknes jaapanlane neljandal positsioonil, kuid teises voorus suurepärase stiiliga hüpatud 137,5 meetrit kergitasid ta tagasi troonile. Temast sai Kazuyoshi Funaki järel teine jaapanlane, kes nelja hüppemäe turnee võitnud.

Jaapanlane Ryoyu Kobayashi valitses tänavust nelja hüppemäe turneed. Reuters/Scanpix

"Pärast teist hüpet jäin lihtsalt tulemusi ootama, sest olin endast kõik andnud," lausus võidumees Kobayashi. "Olen võidu üle väga õnnelik, see on lausa uskumatu!"

Kobayashi võit pole üllatus, sest ta oli turneele eelnenud seitsmest MK-võistlust võitnud neli. Nüüd on tema edu MK-sarjas lausa mäekõrgune, sest turnee tulemused loevad ka ses arvestuses.

Jaapanlane Ryoyu Kobayashi valitses tänavust nelja hüppemäe turneed. Reuters/Scanpix

Jaapanlase soomlasest treener Janne Vaatainen avaldas edu saladuse. "Ryoyust sai hea hüppaja siis, kui ta mõistis, et peab tegema enamat kui lihtsalt oma Porschega sõitma. Olen teda kõvasti utsitanud rohkem treenima, aga varem talle see ei meeldinud. Ta naudib elu. Ükskõik, mida ta teeb, tal on ikka see väike kaval naeratus näol."