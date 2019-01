Žalgiris palkas eesliini tiitlitega pärjatud abiväge 

Žalgiris on ameeriklasele karjääri kuues Euroliiga klubi pärast Ljubljana Union Olimpijat, Berliini Albat, Müncheni Bayernit, Istanbuli Galatasarayd ja Belgradi Crvena zvezdat. Kokku on tema kontol 90 Euroliiga mängu, mille keskmised näitajad on 8 punkti ja 3,9 lauapalli.