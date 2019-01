MK-etapi korraldajad said kiita, FIS soovib Otepääd stabiilselt võistluskalendrisse 

Ainsaks märkimisväärseks tõrvatilgaks meepotis on laupäevase hüppevõistluse ärajäämine, kuid selle vastuolulise otsuse langetas žürii. Eestlastel polnud siin midagi parata, tuul puhus võistluste eel fikseeritud maksimumist kõvemini ning telelepingute tõttu ei saanud hüppeid ka edasi lükata.

Teiste seas avaldas oma pettumust olümpiapronks Allar Levandi: „Jah, tuul oli kõva. Aga ainuüksi fakt, et masin teeb inimese eest otsuse ära, on kummaline. Inimene ei saa enam ise midagi teha! See on müstiline, et masin ütleb, kas on ohutu hüpata või ei ole.”

Mis puutub korraldusse, siis Ago Markvardti tiim sai Ottesenilt FISi nimel kiita. „Detailse analüüsi teeme mõistagi hiljem, aga üldiselt oleme nädalavahetusega väga rahul,” lausus ta. „Reede oli väga hea, tänane (pühapäev – toim.) oli perfektne. See oli senise hooaja kõige õiglasem ja parem võistlus. Korralduskomitee tegi nii hüppemäe kui ka suusarajaga väga head tööd.”

FISi kahevõistluse MK-sarja võistluste direktor Lasse Ottesen jäi Otepääl nähtuga väga rahule. Aldo Luud

Eesti rahvas võttis kahevõistluse MK vastu pigem hästi. Mõlemal päeval külastas üritust pisut alla 1000 inimese, mis jääb küll võrdluses murdmaasuusatamisega kaotajaks, kuid alasiseselt oli tegu korraliku numbriga. On kohti, kus rahvast on tuhandetes, kuid näiteks Lillehammeris olevat tänavu hüppevõistlust vaadanud vaid kümmekond inimest.

„Võib öelda küll, et MK-sarja tugev keskmik,” kommenteeris Kristjan Ilves publikuarvu. „Häbenema kindlasti ei pea esimese korra kohta. Kindlasti olnuks publikut rohkem, kui olnuksin paremas vormis. Olen väga-väga tänulik, et inimesed tulid kaasa elama. Rajaäärne innustus andis mitukümmend sekundit juurde.”