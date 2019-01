Schumacheri endine ülemus: usume, et tuleb aeg, kui Michaeli tervis paraneb 

Schumacheri tõsisest suusaõnnetusest on möödas pisut üle viie aasta ning tema tervislik seisund on avalikkuse ees üks suur müsteerium, sest lähedased soovivad saladust hoida. Aeg-ajalt siiski pisikesi kilde lekib.

"Schumacherite perekond on suurepärane ja väga hästi tasakaalus," lausus Brawn. "Nad püüdlevad oma unistuste poole, kuid toetavad samal ajal Michaeli.

Oleme näinud, kuidas tema poeg Mick end vormelimaailmas kehtestab ja tütar Gina Maria edukalt ratsutab. Corinna, Michaeli abikaasa, on teda niivõrd raskel ajal jäägitult toetanud. Nad pole kunagi Michaelit toetamast lakanud ja usuvad, et lahendused on olemas."