FOTO | HALB ÕNN! Kleenuke Brasiilia võitlejanna andis teda röövida üritanud mehele kere peale 

"Ta (varas - M.T.) istus mu kõrvale ja küsis kella. Ütlesin, kuid nägin, et ta ei kavatse lahkuda. Seega liigutasin, et panna oma mobiil vöö vahele. Siis ta sõnas "anna mobiil mulle, ära proovi reageerida, sest olen relvastatud".

Ta pani käe relvale, kuid mõistsin, et haare on liiga pehme. Ta oli mulle väga lähedal, seega mõtlesin, et kui see on püstol, siis tal pole selle välja tõmbamiseks aega. Tõusin püsti ja kostitasin teda kahe rusika- ja ühe jalahoobiga.