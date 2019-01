PÕNEV! Kaljuga meistriks kroonitud koondislase karjäär jätkub Bulgaarias 

Seitse korda Eesti A-koondist esindanud Elhi jaoks on tegu karjääri esimese välislepinguga. Kontrahti pikkus pole praegu Õhtulehele teada.

Bulgaarias on hooaeg poole peal. Botev hoiab 20 vooru järel 14 meeskonna konkurentsis 9. kohta. Neil on kogutud 24 punkti, 6. koht, mis tagab liiga poolitamise järel koha eliitseltskonnas, on seitsme punkti kaugusel.