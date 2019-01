Rapla juht Jaak Karp: Aivar Kuusmaa vääriks „särgi“ lae alla tõmbamist 

Esiteks välistreener. "Eelarve paneb piirid paika, aga tahaks leida treeneri, kes tundub muutuse toomiseks väga õige ja tooks väljastpoolt teistsugust nägemust. Niipea, kui uudis välja läks, muutusid eelkõige lähipiirkonna agendid aktiivseks ning pakkumisi hakkas tulema uksest ja aknast. Järgmiste sammude astumiseks kaardistasin tagasiteel enda jaoks asjad ära, aga võimalikke nimesid ei tahaks veel välja tuua."

Mida tervet Rapla korvpalli, sealhulgas lastega tegelevat korvpallikooli juhtiv mees ootab uuelt treenerilt? "Esmalt soovin, et ta tooks Rapla meeskonna näo tagasi – meil on olnud agressiivse, energilise, vastaste jaoks viimase sekundini väga ebamugava meeskonna maine. Tundub, et oleme seda sel hooajal kaotama hakanud. Teiseks soovin klubisse värskeimat võimalikku know-how’d, meil kahjuks pole jõudu viia kõiki oma treenereid välismaale stažeerima," selgitas Karp.

Teine variant on jätkata eestimaise juhendajaga. Karp: "Kui me ei leia sobivat välistreenerit ja meeskonna eesotsas jätkab eestlane, siis tunnen, et see peab olema meie kauane abitreener Toomas Annuk. Miks mitte kujundada temast edaspidiseks peatreener. Kui räägime värskest infost ja tänapäevasest treenimisest, on ta tõenäoliselt Eesti üks suuremate teadmistega treenereid. Ta on näinud, kuidas töötatakse Euroopa tippsatsides ja USA ülikoolides. Ta on heas mõttes hullumeelne fanaatik, ahmib meeletult kõikvõimalikku infot."

Kui Annuk jätkab, soovib Karp tuua meeskonda uue abitreeneri. Üks välismaine võimalik kandidaat on ka välja vaadatud.

Rapla võitis Eesti-Läti liigas esimeses ringis 14 mängust 5. Kas on juba mõtet hakata keskenduma hoopis kevadisele Eesti meistriliiga play-off’ile? "Meie jaoks on Eesti-Läti liiga väga tähtis ja soovime sealt võtta maksimumi, mida võtta annab. Asume selgelt kaugemal kohtadest, kus soovisime olla – sügisel oli eesmärgiks jõuda play-off’i ja selle esimeses ringis vältida kolme suurt (Kalev/Cramo, VEF ja Ventspils – toim). Pool hooaega on ees ja veel on võimalik palju ära teha," säilitab Karp optimismi.