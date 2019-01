SUURED OOTUSED: Toyota ralliautod peaksid algaval hooajal olema veelgi kiiremad 

Yaris WRC debüteeris 2017. aastal ja konkurendid märkasid juba siis, et auto mootor on äärmiselt võimas. Viimati uuendati jõuallikat enne 2018. aasta Soome rallit ja Ott Tänak näitaski äärmiselt kiiret minekut. Kiiruse poolest oligi ta ülejäänud hooajal teistest üle, kui välja arvata Türgi ralli. Mootoril olevat rohkem väändemomenti kui kunagi varem.

Fowleri sõnul näeb Toyota palju vaeva jõuülekandega. Uuenduskuuri läbivad kõik diferentsiaalid. Nii peaks paranema Yaris WRC juhitavus ja auto paremini teel püsima. Ent diferentsiaalide uuendamine pole lihtne protsess, sest nii eesmiste, keskmiste kui ka tagumiste diferentsiaalide muutmiseks on vaja kasutada eraldi homologatsiooni jokkereid. Neid on aga piiratud arv. Ja kui uued diferentsiaalid ei tööta nii, kuidas vaja, peab vanade juurde naasmiseks kasutama veel ühte jokkerit.

"Kõige rohkem tegi meele mõruks Türgi ralli. Olgu, Tänak võitis seal, aga meil polnud kiirust. Samas lõhkusid kõik ülejäänud võistkondade piloodid oma vedrustuse, meie mitte. Võib ka nii öelda, et meil oli õnne, et suutsime kõige suuremaid kivisid vältida. Kui teistel poleks tehnilisi probleeme olnud ja osad sõitjad poleks vigu teinud, siis oleksimegi äkki kuuendaks jäänud," ütles Fowler.

Ott Tänak 2018. aasta Soome rallil. Robin Roots

Peainsener lisas, et 2018. aasta trend oligi selline, et katkisematel teedel ei leidnud Toyota kuidagi kiirust.

"Töötasime kõvasti, et saaksime aeglasematel ja lahtisema kruusaga teedel pidamist juurde, aga pidime järgi andma vedrustuse kaitsmises. Katkisematele lõikudele ei kandunud seega kiirus edasi. Meil on vaja sellistel teedel teste teha, aga probleem on selles, et taolisi etappe on vähe, kus seda vaja läheb," sõnas Fowler.