Maailma parim suusahüppaja Kobayashi on müsteerium 

Kobayashi on salapärane. Ta ei räägi eriti inglise keelt. Isegi tõlgi abiga jätab ta žurnalistid tavaliselt pika ninaga ning põhjalike või naljakate vastuste asemel kostitab ajakirjanikke triviaalsete lühilausetega. Pärast Oberstdorfis toimunud esimese etapi võitu uuriti Kobayashilt kolm küsimust, tema vastused kestsid kokku 20 sekundit.

Endise Austria suusahüppaja Andreas Goldbergeri arvates tuleb see kõik jaapanlasele kasuks. Ta saab olla omas mullis.

„Tema eelis on, et ta ei mõista, mis tema kohta öeldakse ja kirjutatakse. Tal on oluliselt vähem lisapingeid kui teistel,“ sõnas Lillehammeri olümpialt kaks pronksi võitnud Goldberger.

Samas võib välismeediast lugeda justkui ihaldaks Kobayashi hirmsasti tähelepanu ning tema suureks sihiks on saada kodumaa spordistaariks. Võistlust kajastanud Jaapani ajakirjaniku sõnul pole mainekas turnee tõusva päikese maal üleliia populaarne.

Suusahüppajatest on rahva lemmikuks senini võistlev 46aastane igihaljas Noriaki Kasai. Kobayashi pole veel suutnud jaapanlaste kollektiivsesse südamesse maanduda. Saksa televisioonile tunnistas noormees üllatuslikult, et kui ta ei võistle, on ta täiesti tavaline tööinimene ning saab rahulikult ühes jaapani ehitusfirmas askeldamisega leiba teenida.

Aga kui Kobayashi nii edasi lendleb, saabuvad soovitud tähesära ning au ja uhkus kärmelt. Ta on MK-karussellis keerelnud seni vaid neli hooaega, esimesel kogus 55 punkti, teisel 25 võistlusega 0 (!), kolmandal 187, tänavu on tal kirjas kaheksa esikohta ning juba 956 silma. Sven Hannawaldi ja Kamil Stochi järel kolmanda mehena kõigi nelja osavõistluse võitmine lisab samuti kuulsusele vunki.

Mis on tema tänavuse hooaja saladus? Jaapanlase soomlasest treener Janne Väätäinen teab.