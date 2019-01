Poliitiline kisma tõmbas korvpallitähe Potteri-unistusele kriipsu 

26aastane Kanter kuulub populaarsemate Türgi sportlaste hulka, kuid pidev kriitika presidendi Recep Tayyip Erdogani suunas on teinud temast persona non grata ehk ebasoositava isiku. Tüli on hõõgunud aastaid, kuid kerkis taas pinnale seoses New York Knicksi ja Washington Wizardsi matšiga, mis toimub 17. jaanuaril Londonis.