NÜÜD VÕI MITTE KUNAGI!? Võrkpallikoondisel on aeg mehetegusid teha 

Mida meeskonnalt oodata? Koondise iga-aastased edulood on hamba vaikselt verele ajanud. Seda nii poolehoidjatel kui ka mängijatel endil.

Meie vollemeeste senine parim tulemus pärineb 2015. aastast, mil Gheorghe Cretu käe all tuldi 11ndaks. Veel neli aastat varem platseeruti Avo Keele juhendamisel 12. kohale. Ehk mõlemal puhul jõuti alagrupist edasi, kuid kaheksandikfinaalis tuli sein ette. Tänavu on edasipääs juba algkõrgus. Eriti arvestades, et vahepeal on süsteemid muutunud ning tavapärase 16 riigi asemel pääseb finaalturniirile 24.

„Nüüd, 24 riigiga on EMile pääs Eesti jaoks rohkem kohustus kui mingisugune suurem töövõit,“ leiab aastatel 2004-2014 koondist juhendanud Keel. Selle väitega nõustub ka koondise libero Rait Rikberg: „EMile saamine pole pikas plaanis enam mingi näitaja. Mingil hetkel, aastaid tagasi, oli see tõesti kõva saavutus, kuid nüüd oleks vaja juba eespool olla.“

Ootuste kasv on igati loogiline, meie mehed on erinevates sarjades (Maailmaliigas ning Euroopa Kuldliigas - K.J.) võite on noppinud. Keel toob võrdluseks lihtsa paralleeli: „Kui kaugushüppaja maandub pidevalt 7.90 peale, siis ikka oodatakse, millal see maagiline kaheksa ära tuleb.“

Aeg on praegu

Igapäevaselt Soome kõrgliigas treenerina töötav Oliver Lüütsepp näeb, et kõik eeldused tulemuse jaoks on olemas: „On ju Cretugi rõhutanud, et neil algab üheskoos juba kuues suvi. Põhituumik on juba väga kaua koos olnud. Sama treenerigrupi käe all töötanud, kogemusi hankinud ning suvede kaupa kokkumängu lihvinud.“

Meie vollekoondis tuumik, eesotsas Renee Teppani, Robert Tähe ja Timo Tammemaaga on kõik veel kahekümnendates. Seetõttu võib tekkida illusioon nagu oleks neil aega kasvada, areneda, kogemusi hankida ning alles kahe või nelja aasta pärast õige tulemus teha. Selline mõtlemine on Keele sõnul aga ohtlik.