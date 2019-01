Kahevõistluse MK-etapp toimub Eestis ka järgnevatel aastatel 

Milline oli publikuhuvi? "Esialgselt oli väga raske midagi prognoosida, et palju võiksime pealtvaatajaid oodata – kahevõistlus ei ole nii populaarne kui murdmaasuusatamine ja me seadsime eesmärgiks tagasihoidlikud 1000 inimest. Mulle tundub, et me selle natukene kahe päeva peale kokku ületasime – piletimüük oli ca 800 inimest ja lisaks siis veel kutsutud inimesed," vastas Markvardt.