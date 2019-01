Venelased lasevad WADA dopinguametnikud Moskva laborisse 9 päeva hiljem - mis sellest kõigest välja tuleb? 

Venemaa sportlastele seatud piirangute tühistamise esimeseks eelduseks on ligipääs Moskva labori dopingutestide andmetele. Venelased pidid seda võimaldama eelmise aasta viimaseks päevaks, kuid nad teatasid eelmisel korral ootamatult, et WADA delegatsiooni seadmed pole sertifitseeritud vastavalt Venemaa seadustele, kirjutas portaal InsideTheGames.

WADA president Craig Reedie on öelnud, et ligipääs Moskva laboris võetud proovidele aitaks igas mõttes edasi liikuda. Vahepeal WADA taastas Venemaa antidopinguagentuuri RUSADA liikmelisuse, kuid nüüd, mil Moskva laborile tähtajaks ligi ei pääsetud, pelgavad venelased, et liikmelisus võidakse taas tühistada.