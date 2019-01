Miks Bulgaaria tippklubist Eesti koondisesse ei pääse?  

"Eks ikka jälgima, aga seal peab toimuma mingi väga kõva muutus," alustas Reim vastamist. "Tean, et viimasel ajal oli ta ka vigastatud, aga hetkel ma ei näe, et ta peaks olema koondise juures. Aga kindlasti pole nii, et ah, Vaštšuk, teda me üldse ei vaata. Ikka hoiame silma peal. Kui ta suudab mänguliselt tõestada, et on väga vajalik Eesti koondisele, siis vaatame edasi."

Must kass jooksis Reimi ja Vaštšuki vahelt läbi aastal 2015, kui Reim oli veel U21 koondise peatreener. Erinevaid noortekoondiseid, sealhulgas Reimi U21, esindanud Vaštšuk loobus toona kutsest mängule San Marinoga. See on fakt. Kuid põhjuse osas lähevad meeste versioonid lahku.

Mängija sõnul segas teda pisivigastus, Reimi väitel ütles Vaštšuk talle telefonis, et ei soovi Eestit esindada. Õli valab tulle pilt Venemaa lipuga jalgpallisaabastest, mille Vaštšuk mõne aasta eest sotsiaalmeedias üles laadis.

Seda on ta hiljem põhjendanud nooruse rumalusena. Möödunud aastal lausus ta Soccernetile: "Ma armastan Eestit ja olen siin üles kasvanud, tean Eestist kõike ja tunnen end siin mugavalt. Eesti ja Venemaa vahel valin loomulikult Eesti."

Pärast 2015. aasta loobumist pole ta Eesti koondise särki selga tõmmanud. Õigemini teda pole kutsutud.

Reim: "Me ju näeme, mis sotsiaalmeedias on olnud, mida enam pole üleval. See näitab mingisugust meelsust. Kui see on muutunud, siis minu telefoninumber on avalik. Kuskil ütlemisest "jah, ma nüüd tahan"...