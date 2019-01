Karm turg: Panathinaikos oli ühe mängijaga lepingut sõlmimas, aga nüüd peab plaani hoopis teisega, kes just NBAst lahti lasti 

Öösel raporteeris portaal Eurohoops, et sisuliselt on käed löödud eelmisel hooajal Chicago Bullsis mänginud Sean Kilpatrickuga, kuid seejärel asuti läbirääkimistesse 2017. aastal Istanbuli Fenerbahcega Euroliiga võitnud James Nunnallyga, kellest just oli loobunud Minnesota Timberwolves. Panathinaikose uus peatreener Rick Pitino teeb nende kahe vahel valiku.