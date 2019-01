Esimest korda on koondises kaks Poomi. Poeg Markus: väljaspool väljakut käitume nagu üks perekond, aga platsil peavad asjad olema professionaalsed 

Flora keskpoolkaitsja tunnistab, et ootas pisut seda kutset, ent lõpuks tabas see ikkagi teda meeldiva üllatusena. Tõsi, koondisedress pole tema jaoks uus rõivastus, sest erinevaid noortekoondiseid on ta kokku esindanud 42 korda.

"Erilist vahet pole, aga A-koondises olemine on muidugi suur au, millega kaasneb oma pinge ja standard," lausus Markus Poom Tallinna lennujaamas enne reisi algust.

"Hea meel, et lõpuks ka siia jõudsin. Loodan, et see ei jää mul ainukeses korraks. Et suudan ka edaspidi pakkuda konkurentsi."

Markus ja Mart Poom pole varem koos Eesti koondises olnud. Täna suundusid nad koos Katari poole, Markus mängija, Mart treenerina. Teet Malsroos

Ta lisas, et muus osas isa väga näpunäiteid ei andnud. "Ma pigem tahaks, et ta üldse ei annaks. See on minu jaoks uus kogemus, tahaks seda ise kogeda. Üksi. Muidugi on hea, et isa ka koondise juures on, aga näen seda nii, et tema on treener ja mina mängija, mitte isa-poeg. Väljaspool väljakut käitume muidugi nagu üks perekond, aga platsil peavad asjad olema professionaalsed."

Õnneks on Markus Poom harjunud isa kahe rolliga (vanem ja treener). "Nõmme Unitedi ajast mäletan hästi, kuidas tema oli treener ja mina mängija. Aga vaikselt olen selle ära unustanud, nüüd on hea meelde tuletada. Näis, mis saab."