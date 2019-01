GALERII | Martin Reim selgitas, miks võttis koondisesse Flora varumehe 

Keeldumise põhjus on lihtne - kõik valmistuvad hooaja teiseks pooleks ja on koos laagris. Kostja ongi seepärast, et tema klubiseis on natuke keeruline. Ka Mattias Käit oli lahtine. Vahepeal nagu taheti lubada, aga nüüd ikkagi hoiti. Ta tegi eile esimese mängu üle hulga aja. Meile on tähtsaim, et püsiks märtsikuuni terve.

Samal teemal Jalgpall Reim kutsus koondisesse kuus potentsiaalset debütanti Kaasa said need, kes mängisid või mängivad Skandinaavias. Soome ja Islandi koondistel on samuti väga palju Taani, Norra ja Rootsi kõrgliigade mehi. Võtsime lähtepunktiks selle, et tahame vähe nooremaid, kes on igal positsioonil arvatavalt parimad.

Loomulikult kõiki noori ei saanud, sest mõni pole hooaja lõpus saadud vigastusest korralikult välja tulnud ega korralikult treeninud. Näiteks [Mihkel] Ainsalu, [Martin] Miller. Oli mõte [Mark Anders] Lepiku teemal... Nemad jäävad järgmist korda ootama ja peavad kevadel-suvel näitama, mis hoos on.

Jalgpallikoondis Tallinna lennujaamas enne reisi Katari. Teet Malsroos

Üle poole on sellised, kes pole A-koondises mänginud või on väga vähe. Kindlasti on neile suur väljakutse, kui vastas pole enam U21 noored, vaid füüsiliselt tunduvalt suuremad ja võimsamad vastased. See on neile mõnus proovikivi näha, kuhu need esimesed sammud võiks olla.

Eestist minnakse tihti Skandinaaviasse. Nüüd ongi võimalus rinda pista nende mängijatega. Kas saavad hakkama, kas mängivad nad üle. Kui rääkida muudest eesmärkidest, siis loomulikult A-koondises on tulemus tähtis.

Aga esmatähtis on, et need, kes kaasas, saaksid mänguaega. Et me ei hakkaks põdema, kas ta on piisavalt valmis. Seda ta saabki väljakul näidata. Väiksed riskid tuleb võtta. Tulemus võib kannatada, aga see on paratamatu.