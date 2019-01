Soome koondislane ei mängi eetilistel põhjustel Eesti vastu 

Ajalehe Helsingin Sanomat teatel tekitas juba sealse alaliidu novembrikuine otsus valida Katar laagri- ja sõprusmängude asupaigaks parajat kriitikat. Mõnigi Soome koondislane jääb eemale vigastuse või sellest taastumise tõttu, kuni viimase ajani jätsid aga nii alaliit kui ka peatreener Markku Kanerva enda teada asjaolu, et ühel mängijal on teistsugune põhjus.

See on Helsingi JK mängumees Riski, kes esindanud koondist rohkem kui 20 korral. "Minu otsuse põhjus on eetiline ja põhineb väärtustel, mida tahan järgida. Arvan, et see oli tähtis," rääkis Riski.