AMETLIK! Murdmaasuusatamise Otepää MK-etapp toimub täismahus 

Otepää MK peakorraldaja Kunnar Karu sõnul ollakse ettevalmistustega graafikus ning maailma suusaeliit saab järgmisel nädalavahetusel starti asuda. "Soodsad ilmastikuolud ja eelmisel aastal toodetud kunstlumevarud on lubanud staadioni ja suusarajad hästi ette valmistada. Hetkel käib veel lume laotamine Tehvandi tõusule, kuid peagi on ka see töö lõpetatud," kommenteeris Karu.