Toyota meeskonna Citroeni vastu vahetanud Lappi: olen meeletult edasi arenenud 

Näiteks rallye-magazin'ile antud usutluses sõnas soomlane lõbusalt, et on tänavuse hooaja eel juba meeletu arenguhüppe teinud. Vahetas ta ju mulluse Toyota kolmanda piloodi koha Citroeni teise mehe vastu.

"On võrdlemisi selge, kes on number üks ning kes kaks (Lappi meeskonnakaaslane on kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier - toim). Mul pole sellega seoses mingit probleemi. Pealegi, ma pole enam kolmas number ning juba see on päris suur edasiminek," sõnas Lappi.