SALAVIMM? Videokohtunikud lõid pärast Madridi Realile löödud väravat teineteisega patsu 

Siis sekkus aga mängu videokohtunik, kelleks tolles mängus oli, üllatus-üllatus, Montero. Monitoriarbiitrid olid pärast videopildi analüüsimist arvamusel, et Cucurella polnud suluseisus ning värav peaks ikkagi lugema. Sellise teabe Montero peakohtunikule ka edastas ning kui too värava jõusse jättis, lõid monitoride taga istunud õigusemõistjad, eesotsas Monteroga, rõõmsalt käsi kokku.

Kuigi suure tõenäosusega rõõmustasid õigusemõistjad lihtsalt õige otsuse üle, jääb videos ka tõlgedusruumi muule. Näiteks, et kohtunikud on konkreetselt Madridi Reali vastu ning Montero oli õnnelikud, et sai kuninglikule klubile "ära panna". Hispaania alaliit pole intsidendi teemal veel sõna võtnud.