OTSE | Sport 9.01: Eesti võrkpallinaiskond püüab ajaloolist EMi piletit! 

Peatreener Andrei Ojamets teab, et kuigi Soome on juba edasipääsu kindlustanud, ei oota naiskonda ees lihtne ülesanne. "Nii mina ise kui naiskond teeme justkui ülikooli eksamit, sest ka mina pole vaatamata 35-aastasele treenerikogemusele peatreenerina ühelegi tiitlivõistlusele kvalifitseerunud, kaks korda olen seda abitreenerina kogenud," ütles juhendaja. "Me teame selle mängu tähtsust ja oleme valmis suureks võitluseks. Kuigi Soomel on üsna lühike võistkond ja õiget diagonaali polegi, siis see, mismoodi nad viimases kohtumises Tšehhiga võitlesid, oli muljetavaldav."