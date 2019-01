Õhtuleht näitab otsepilti saalijalgpalli otsustavatest lahingutest 

Betsafe saaliliiga finaalseeria algab 23. märtsil. Kolme võiduni peetava seeria teine kohtumine toimub 6. aprillil ning 13. aprillil võib selguda Eesti meister. Kui võitja selgitamiseks on vaja neljandat ja/või viiendat kohtumist, siis toimuvad need vastavalt 13. ja 20. aprillil. Kokku saab saalijalgpallis otsepildi vahendusel kaasa elada vähemalt 13 mängule, kuid pikkade seeriate korral võib see arv tõusta 19-ni!

Saalijalgpallihooaja põhiturniiril on mängitud enam kui pooled kohtumised. Tabeli tipus on Tallinna SK Augur Enemat 24 punktiga (9-st kohtumisest), kes edestab sama arvu kohtumisi pidanud Viimsi FC Smsraha ja Tallinna FC Cosmost vastavalt kahe ja kolme punktiga. Neljandal real on Narva United FC 13 punktiga (9). Tabeli viies, Tartu Ravens Futsal EMÜ SK, on kaheksa mänguga teeninud kümme punkti. Liiga uustulnuk Ganza jääb kuuendana Ravensist maha omakorda kolme punktiga, kuid on samuti Tartu meeskonnast pidanud ühe mängu enam. Sillamäe FC NPM Silmet jääb Ganzast maha vaid punktiga. Seni ainsana kümme mängu pidanud Tartu Maksimum on hetkel tabelis kolme punktiga viimasel kohal, kuid Sillamäest lahutab neid vaid kolm punkti.