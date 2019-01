Ronaldo ekskallim laob vägistamiskahtlustele hagu alla: ta on täielik psühhopaat ja valetaja! 

Suurbritannia tõsielusarja Big Brother staar Lennard semmis Ronaldoga kümme aastat tagasi. Kui vahepeal nende suhtlus katkes, siis viimastel kuudel on nad taas omavahel vestelnud.

"Kellelgi pole aimu, milline ta (Ronaldo) tegelikult on. Kui teil oleks natukenegi aimu, siis ta tekitaks teis judinaid," põrutas Lennard Twitteris

33aastane naine lisas, et toetab igakülgset Mayrogat, sest on Ronaldo süüs kindel. "Olen valmis Mayrogat ja tema juriste igakülgselt vägistamissüüdistuse osas aitama," sõnas Lennard.

"Ma ei kavatsegi enam niisama istuda ja tema (Ronaldo) valetamist taluda," jätkas ta. "Teen kõik, et õiglus jalule saaks. Mul on olemas sõnumid ja helisalvestused, mis näitavad tema tegelikku loomust."

Muuhulgas nimetab Lennard Ronaldot täielikuks kontrollfriigiks. "Ta saatis mulle sadu sõnumeid. Paljud neist olid seksuaalse alatooniga. Sisimas ta teab, et tal pole peas kõik korras."

Kuid see pole veel kõik. "Ta (Ronaldo) on KIUSAJA ja VALETAJA. Keegi ei tohiks tema sõnu uskuda, ta on psühhopaat! Keegi ei usuks mind, kui mul poleks tõendeid, mis varsti päevavalgele tulevad. Mäng alaku!" säutsus Lennard.