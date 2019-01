Jasikeviciuse aus ülestunnistus: Žalgirisel on rasked ajad, me ei suuda Euroopa tippudega sammu pidada 

Žalgiris on Euroliigas kaotanud kolm viimast matši ning vajunud play-off´i joone alla. Kergemaks ei lähe ka lähipäevil, sest juba homme tuleb võõral väljakul kohtuda liiga liidri Fenerbahcega. Arvestades, et pühapäeval kaotati koduses liigas Neptunasele, on meeskonnal tõepoolest käsil väikene kriis.