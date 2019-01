Tänaku tiimikaaslane: rallimehe amet on maailma parim! 

"Sõitjateturul käis tihe rebimine. See oli justkui toolimäng, kus keegi jääb kohast ilma. Tuleb tunnistada, et olen Toyotaga liitumise üle äärmiselt rõõmus," alustas 39aastane Meeke.

Tuleval hooajal on ta peamine eesmärk võistlemisest lõbu tunda. "Väikene eemalolek spordist näitas mulle, et ma pole viimastel aastatel sõitmist piisavalt palju nautinud. See on maailma parim töö. Uue generatsiooni autodega võistlemine on äärmiselt rahuldust pakkuv tunne. Peamine eesmärk on sel aastal nautida," selgitas Meeke.